為讓更多美食愛好者認識經典的年味台菜，「台菜教母」黃婉玲與微風集團合作，以家族美味的記憶設計難忘的正宗年菜料理，推薦六道最經典的台菜年味。即日起就可到微風超市預購。

黃婉玲在壬寅虎年帶來私房家傳年菜，包含象徵福氣綿延留長的「紅燒羹」、代表感恩菜的「菜尾湯」，極為費工的「鹽醃肉」。此外，還有獲得美食推薦的「金醬肉」與「花生粽」等六大經典象徵福虎吉祥。

有「台式火腿」之稱的「鹽醃肉」是黃婉玲老師家族中最津津樂道的「嫁妝菜」，豬腿庫經過巧妙剔骨，再以人工不間斷使勁搓揉50分鐘以上，佐以鹽與天然香料，造就出不油膩的特殊口感，肉質中隱隱散發幽香，搭配恰到好處的鹹滋味，一口咬下，齒頰生香。

經典「菜尾湯」，菜尾湯並非以剩菜集結而成，而是老台菜中少數不帶有移民色彩的菜色，集結數道菜色的料理滋味於一湯中，透過特殊烹調手法，融合山海珍鮮滋味，是道台灣特有辦桌文化下的巔峰之作，因過往扮演著答謝賓客的角色，堪稱絕無僅有的「感恩菜」。

為讓「北漂族」一解鄉愁，大年初三到初五，黃婉玲更將親自來到微風超市南山旗艦店舉辦「台南小吃市集」快閃活動，黃老師將與他的學生一起呈現台南小吃的原貌，要用美食滿足撫慰北漂思鄉之情。

除「台菜教母」黃婉玲設計的家傳台菜，微風超市的經典年味台菜中還有「布封竹地雞」。竹地雞肉質細緻清甜，大量的活動讓雞肉富有彈性，手工布封後，採用低溫低濕控制的環境下熟成三天讓肉體纖維軟化，布封製作不讓水分抽離過多，被緊縛的肉體油脂能均勻分布。布封竹地雞的風味隨著繁瑣的製作工序也愈加濃郁。尤其在自然穀物吸收下，皮部能在咀嚼中體會果香。

每年新春過年，微風超市並會應景推出「新春招福惠方卷」，即日起至1/31可預購。「惠方卷」是在日本立春前一天節分這天食用便能帶來好運的粗捲壽司，完整沒有切的惠方卷，將七種福氣食材捲入，象徵著七福神的好運到，今年2/3朝向（吉祥方位）「北北西」一口氣吃完整條惠方卷，為今年一整年帶來好運氣。