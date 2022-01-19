統計到18日為止，全大陸已有11個省市自治區公佈2021年的地方生產總值（GDP）增速與2022年GDP目標增速。在經濟運行面臨三重壓力下，不同於多數大陸智庫預估全年在5到5.5％之間，大陸多地地濟發展目標仍保持力道，例如河北、湖南、四川等地都將增速設定在6％以上，體現出穩經濟成長底氣。

據《證券時報》引述中國民生銀行研究院高級宏觀分析師應習文表示，目前已預公佈的省份增速大部分高於全國平均，可能表現較好省份傾向先報。具體來看，包含河北、廣西、四川、西藏、安徽、江西、湖南、河南將2022年GDP增速目標設定在6％以上。安徽、江西不僅將增速目標設定在7％以上，還表示將在實際工作中力爭更好結果。西藏更是將在今年挑戰8％左右增速。

從目前表態的地方在2022年的工作重點來看，通過擴大有效投資、刺激居民消費、增進經濟新動能來釋放經濟發展潛力，是各地敢於設定經濟增速在6％以上目標的「底氣」。