針對人口增長放緩可能會減緩中國經濟增長的說法，北京大學經濟學教授曹和平認為，當中國人口出現負增長，人均享有的資源會增加，人均收入會隨著經濟規模的增加而增長得更快，結果是教育水準提高，人均福利水準提高，人口素質也相應提高，這也使得整個經濟創新加快，「創新紅利」替代原來的「勞動紅利」，而創新紅利比人口紅利對GDP的推動要大得多。

曹和平指出，現在各界談大陸人口負增長，大多集中少子化和老齡化帶來的負面影響上，尤其是對宏觀經濟的影響。但是，人口生育在宏觀經濟上不是一個自變數，而是源於社會和歷史積澱的外生變數。

曹和平強調，當中國人口出現負增長，人均享有的資源會增加，人均收入會隨著經濟規模的增加而增長得更快。結果是教育水準提高，人均福利水準提高，人口素質也相應提高，大陸多年來想突破的教育、科技創新和產業升級轉型等都有望提升。

他解釋，人口增長出現拐點，制度和技術創新、經濟結構變化和增長的動力反而會被釋放。我們就會從人均收入貧困式的增長，向人均收入富饒式的增長去過渡，這是一種良性的收入增長。

曹和平更直言，「未來數位經濟的發展，對人口的少子化、老齡化會帶來另一位方向上的支持，比如讓孩子在一個更健康的環境和技術支持下成長。」

曹和平進一步說明，在高收入條件下，人均教育水準、科技資源提高，使得整個經濟創新加快，「創新紅利」替代原來的「勞動紅利」，原來的勞動紅利賺的是辛苦錢和汗水錢，「創新紅利」是人口高品質和智慧的紅利。

「創新紅利比人口紅利對GDP的推動要大得多」他認為，從這個角度看，外媒鼓吹的「大國空巢」也就不攻自破。隨著人均收入的增高，社會對生育孩子補貼的制度配套，使得人口出生率回升。

曹和平表示，中國能在人口高速增長時期，通過預設計畫生育政策引導，將人口規模符合規律地調減下來，也有能力在出現「過調」的時候，通過更合理的方式將它調增到理想位置。同時，中國經濟在人口變數的自調過程中，結合技術進步、教育進步、創新增長及制度革新會帶來多重動力學機制，不會出現失去動力源的現象。