謝和弦前妻Keanna日前坦承與ØZI有過關係，更秀出調情私訊對話紀錄，對於男方始終不願多此事做出回應，讓她怒轟：「我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚」，對此，部落客「我是艾姬」則提出約砲5大原則，引起網友熱議。

部落客「我是艾姬」表示ØZI和Keanna鬧出風波，讓外界推測兩人應該是「砲友關係」，她強調雖然對此事沒有什麼好批判，但仍列出「約砲5大原則」耳提面目一番，首先，她強調「感情是你情我願，砲友也是，有共識就不算詐騙」，第二、容易暈船的人不適合當砲友，如果還硬要上船那記得吃「避暈、孕藥」免得出人命惹出麻煩。

第三、玩不起的人不要玩，為砲友彼此保密是基本原則，此外，用愛騙砲的人不少，無論如何要具備觀察力和判斷力，第四、從社群媒體發文要深思熟慮後再發，免得留下證據自打嘴巴，最後呼籲所有人約砲請慎選對象，不要留太多訊息、照片或影片等容易被操作的素材，畢竟「害人之心不可有，防人之心不可無」。

部落客「我是艾姬」的一番見解，引起不少網友共鳴留言：「不要拍影片不就沒事了嗎？拍了當下看完就刪掉，不好嗎」、「會不會女方是認真的，後來才發現男方只是玩玩」、「應該彼此都有一點點意思，可惜女生沉不住太快炸鍋」。