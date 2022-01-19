小吃攤老闆娘（右）得知陳俞融（左）要參選市議員，為她加油打氣並開心合影。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

挑戰2018年民進黨台中市中西區初選，前市長張溫鷹之女陳俞融，初選民調落馬，今年表態欲參選下屆第9選區（北、北屯區)市議員，昨適逢農曆12月16日是土地公「尾牙」，陳俞融準備鮮花，一一參拜選區內各里福德祠，除祈求土地公保佑里民平安，她也許下心願，希望這次能通過考驗，爭取到為民服務的機會。

陳俞融表示，她決定參選後走訪各里，看見各福德祠的香火鼎盛，民眾虔誠參拜，讓她十分感動，俗語說：「吃果子，拜樹頭」，所以適逢土地公尾牙日，她特別準備鮮花，利用傍晚到凌晨比較不會影響民眾參拜的時間，逐一拜過各地福德祠，感謝土地公庇佑。

陳俞融說，一次參拜這麼多福德祠，讓她獲益良多，因為雖然都是土地公廟，但每間都各具特色，但唯一不變的是土地公的親和力與一顆守護百姓的心，值得她學習與效法。

陳俞融結束參拜行程後已接近半夜，才和工作夥伴一起用晚餐，剛好路過1家營業中的鹹雞攤，香氣撲鼻的在地銅板美食，不容錯過，陳俞融也把握機會關心小吃攤業者的生意狀況，老闆娘得知陳俞融要參選市議員，為她加油打氣並開心合影。

民間習俗每逢農曆初2、16日會祭拜土地公，稱為「做牙」，農曆2月2日為土地公誕辰稱為「頭牙」，12月16日最後一次祭祀則稱「尾牙」，俗諺有「一年夥計酬杯酒，萬戶香煙謝土神」，為古時候流傳迄今的民間習俗。