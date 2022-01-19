台灣經濟良好，110年櫃買市場交易成績亮眼，儘管今年全球金融市場面臨通膨及美國啟動升息循環等變數，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，根據過去經驗，升息初期對市場影響不會太大，對於今年櫃買市場保持審慎樂觀態度。

儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣因疫情控制得宜，且半導體及車用電子等產業受惠於遠距及電動車等新興應用興起，業績表現亮眼，推升110年櫃買市場交易熱絡，110年12月30日櫃買指數封關為237.55點，創下近21年來新高，上櫃股票成交日均值達830.98億元，興櫃一般板股票成交日均值達52.47億元，雙雙創下歷年新高，上櫃公司業績亮眼，也吸引外資積極參與市場，110年全年外資成交比重達17.46%，較前一年成長43%，創下歷年新高。

展望今年，陳永誠表示，通膨、疫情及供應鏈變化對各國央行是很大的挑戰，金融市場變化太劇烈，央行要靈活應對才不會對金融市場有重大衝擊，美國聯準會過去兩年態度變化也很劇烈，本來說升息3次，現在又預測升息4次，今年有升息、塞港及供應鏈重組問題，整體環境變數不少，金融市場波動會加劇，很難預測今年會如何，走得平穩是我們最大的期望，希望波動不會太劇烈。

陳永誠指出，根據過去經驗，雖然有升息變數，升息初期市場有波動，但不會影響太大，繼續努力保持審慎樂觀態度。