新冠肺炎疫情再起，台北市長柯文哲有意推動疫苗護照，只要打2劑疫苗超過14天，或打2劑疫苗超過3個月有打第3劑的人，規範可較寬鬆，他19日出席大數據中心啟用記者會時強調，第一步是要求規範業者，而非顧客，目的在於規範商家提供安全服務。

​柯文哲日前指出，疫苗護照有3種燈號，打2劑疫苗超過14天、打2劑疫苗超過3個月但有打第3劑，皆可獲綠燈，運動不用戴口罩、餐廳吃飯可敬酒，有打疫苗但沒符合上述2條件是黃燈，沒打疫苗則是紅燈，受管場域可用小黃卡、健保快易通及台北通認證。

由於北市明日將與中央討論資料授權，媒體今追問施行方式、沒憑證如何進場？柯文哲表示，明天中央才會公布資料如何介接，必須視資料供給量來決定下一步，因為技術決定應用面，看看中央資料怎麼給，再決定如何運用。

柯文哲強調，初期對業者的要求，會比對顧客來得高，比如說防疫旅館，旗下員工疫苗護照都應是綠色，也方便市府檢查，同理，餐廳內外場人員也應達到此標準，總之第一步是要求業者而非顧客，目的在要提供安全服務，但怎麼用牽涉技術問題，要看中央如何和北市介接。

黃珊珊會後補充，市府希望能在「高風險場域」進行管制，包括醫院、老人機構及八大行業，要求人員提供安全服務，舉例而言許多八大行業進出都要看小黃卡，疫苗護照上路後，只是將實體憑證變成數位卡證而已，且有疫苗通行技術後，業者也可選擇如何應用，市府本意並非限制顧客，而是要求場域能提供安全服務。

此外，桃園西提餐廳個案不斷蔓延，媒體追問北市是否考慮暫停餐廳內用？黃珊珊說，台北餐廳目前沒有案例發生，日前也全面發布餐飲指引，要求落實實名制，未來會不定時嚴格稽查；至於青壯年預約不到莫德納問題，她則說北市以開最大注射量能，但疫苗量仍由中央分配。