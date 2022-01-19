高空作業車操作人員應接受特殊作業安全衛生教育訓練16小時，並自111年7月7日實施。（台中市政府提供）

農曆春節前夕，北高兩地傳出發生工安事故；分別為儲槽內施工架頂升作業因千斤頂故障致施工架倒塌，以及隧道維修使用高空工作車操作發生夾傷致死2件重大職災，總計造成3人死亡、6人受傷。台中市政府勞工局19日呼籲，事業單位應落實施工規畫制定標準作業流程及檢驗停留點，並於承攬商進場前危害告知，施工中加強巡查，避免發生職業災害，保障勞工安全。

勞工局長張大春說，施工架是營造工地常見假設工程，與之有關的職災也層出不窮，尤其在施工架組拆、爬昇階段，施工單位應確實執行施工規畫，訂定標準作業流程及檢驗停留點，於施工中派員巡視、聯繫及調整，督促承攬人按圖施工，依規定提供安全作業環境及防護設施；籲請雇主與勞工朋友須確實注意每一項細節，切勿心存僥倖，才能確保作業安全。

張大春指出，高空工作車為乘載工作人員至高處作業的機械，常用於電力供應、電信、建築、土木、運輸、倉儲及廣告招牌等行業，發生職災的主要原因為勞工不熟悉高空工作車操作及未落實安全作業標準所致。

張大春說，為防止人為操作不當造成職業災害，勞動部於110年7月7日修正發布「職業安全衛生教育訓練規則」，規定高空車操作人員應接受特殊作業安全衛生教育訓練16小時，並自今年7月7日實施，提升其專業能力，事業單位應儘早規劃派員參訓。

勞工局強調，許多事業單位為達工程進度，常在過年前加緊趕工，稍有不慎即可能造成災害，事業單位應加強營造工地職業安全管理，並遵守職業安全衛生法令相關規定，讓每位勞工都能平安工作，確保勞動權益。