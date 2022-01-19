竹北公九公園未來完工示意圖。（新竹縣政府提供）

竹北兒四公園未來完工示意圖。（新竹縣政府提供）

竹北兒四公園未來完工示意圖。（新竹縣政府提供）

高鐵公七公園未來完工示意圖。（新竹縣政府提供）

高鐵公七公園未來完工示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科（右五）與多名縣議員，19日上午在竹北市參加3座特色公園動土典禮。（莊旻靜攝）

新竹縣政府近期開始打造22座特色公園的計畫，19日上午在竹北市的兒四公園，舉辦公兒九、高鐵公七、兒四公園遊戲設置工程開工動土典禮，預計將在今年10月完工，目前22座特色公園亦有7座動工，縣長楊文科表示，期望能給孩子更多好玩的公園。

楊文科表示，小孩愈喜歡玩遊戲，就會愈聰明，因此公園要做的更多，22座特色公園，除了已舉辦動土典禮的7座外，還有19座會在今年3月發包，另外3座則慢一些，期望透過更好玩的遊戲場，讓孩子充分放鬆、放電。

楊文科也說明22座特色公園的計畫，來自一群媽媽的陳情，她們對遊具的知識、法律都很清楚，遊說縣府多打造特色公園，因此縣府也著墨在需要改造、空間夠大的公園，優先納入考量，其中19座在竹北市、3座在芎林鄉，委由產業發展處主導。

竹北公兒九公園位於成功三路、自強南路口，以鳳凰飛翔主題，設計滑軌、攀爬架與鞦韆，並設置木屑鋪面。高鐵公七公園則位於嘉豐南路2段位於六家五路1、嘉豐五路2段路口，2公園具有「高鐵公七魔王城堡」、「高鐵兒四魔豆歷險遊戲場」，設計大量攀爬、平衡類型裝置，如多層爬網、攀爬架、攀岩牆、獨木橋、懸空踏板、垂直滑桿等。

惇陽工程顧問公司都市計畫技師高立新指出，公司在雙北設計不少特色公園，儘管竹北市的公園面積不大，但透過遊具的設計、組合，提供多種路徑讓孩子攀爬、變換，創造遊戲價值，並將擺盪、跳躍、平衡等元素，導入公園中，也強調滿足前庭覺的刺激，期望能讓孩子從遊戲中學習。

3公園19日正式動土，楊文科、產業發展處長陳偉志、縣議員鄭美琴、羅美文、蔡志環、吳旭智、林禹佑、林增堂、竹北市民代表戴佩如、林宇洋、東平里長林顥峰、鹿場里長范光仁等人均到場參加。