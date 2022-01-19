線上報復性消費撐盤，八大銀行信用卡2021年刷逾2.5兆元。因為疫情，大部分國人都不能出國旅行，紓發管道即是線上購物及國內旅遊，國泰世華、中信、玉山、台新、台北富邦、花旗、永豐及聯邦等前八大信用卡發卡行，去年電商購物、國內旅遊餐飲刷卡大幅成長，全年刷卡金額近2.52兆元，比前年成長逾3.8％。

同時前八大發卡行的信用卡在2021年都各自刷逾千億元，第一名是國泰世華銀，全年刷卡量首度突破5千億元，近5048億元，同比成長2.82％，第二高是中信銀的信用卡，全年刷逾4799億元，成長6.51％，第三是玉山銀行有4529億元，但同比是衰退3.55％，台新銀則以3491億元，排名第四，年成長2.18％。

台北富邦銀因祭出J卡及momo卡高回饋，全年刷卡量首破3千億元，達3086億元，排名第五，但年成長9.93％，則是前六大成長幅度最大者。

同時，國泰世華銀信用卡去年12月刷近509億元，是其全年單月新高，北富銀信用卡12月刷近321億元，則是創北富銀單月刷卡量新高，兩家主要都是因為12月電商平台刷卡量大增，及國內旅行、餐飲、購物亦大幅成長，沖抵掉過去12月出國購物及刷機票、飯店的衰退幅度。

國人整體信用卡2021年刷出3兆1076億元，為史上次高金額，即尚未能恢復到2019年新冠肺炎疫情大爆發前的刷卡水準，但已比2020年全年的刷卡金額再成長2.9％以上，若2022年刷卡成長幅度跟上台灣經濟成長率，則全年刷卡量有機會超過3.23兆元，再創歷史新高。

國內信用卡前八大發卡行市占率逾8成的態勢已確定，且遠遠拉開與其他發卡行的距離，第八大的聯邦銀、與第七大的永豐銀的流通卡量都在200萬張以上，前八大流通卡量已有3962萬多張，占國人所有流通信用卡的75％以上，但前八大的刷卡量則占總刷卡量的80％以上，明顯這八家銀行的信用卡被使用的機率高於其他發卡行。