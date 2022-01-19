受到疫情影響，運動健身場所受限制，為了鼓勵高雄市民在日常生活培養運動習慣，高雄市政府與新創團隊「優力勁聯」合作，以學生寒假體育活動為起始，進而帶動家長一起體驗線上運動，達到不限時間、不限場域完成全民運動的目標，高雄副市長林欽榮指出，這套結合AI和AR的系統，讓大家可以「把健身房帶著走」。

為了推動新型態健康生活方式，19日在鳳山區鎮北國小舉辦「寒假學童動滋動」AI健康體感互動體驗，由高雄副市長林欽榮及參與學生共同啟動，帶領鎮北、忠孝、民族、右昌及王公等5所國小師生，一起體驗AI體感互動及AR虛擬教練的智慧「雙A」運動科技，透過專屬隨身運動教練即時校正姿勢，讓學童寒假在家帶動家人防疫健身。

林欽榮致詞時表示，為了推動全民運動，高市府與優力勁聯合作打造高雄市民線上健身平台，適逢寒假及春節期間，先以五所國小做為體驗示範點，提供70000名學生個人專屬的「AR動滋動」運動帳號，讓學生在家也能用既有的行動載具與家人盡情運動。

他說，透過AI遊戲化運動科技，進行人體骨骼點比對及體感偵測，搭配專業健身教練，降低運動傷害，讓運動變得有趣，未來搭配AR還可營造元宇宙概念，帶動智慧運動城市風氣。

獲得「2021高雄新創大賽」金獎殊榮的優力勁聯（Uniigym）互動體感線上健身平台，由來自不同專長領域的教練，設計全齡及樂齡的肌力、協調力訓練課程。

此次「寒假學童動滋動」是針對12歲以下學童，規劃一系列寓教於樂的「武林文創」運動課程，結合文學與體育的「唐詩功夫」、鍛鍊心性結合趣味、運動、文學素養，提供學童不同的運動體驗，讓學生在寒假期間，運動沒煩惱、隨行隨練、想練就練、FUN電不無聊。

優力勁聯日前與中華電信合作推出「AR動滋動 X Uniigym」APP，提供有氧、燃脂、塑身、肌力、瑜珈等全齡課程，透過體感偵測及AI雲端計算，即時提供運動數據，讓使用者知道自己與教練之間動作上的差異、運動分數、消耗卡路里等資訊。

目前正積極拓展海外市場，今年規劃進入新加坡、泰國等市場，將台灣優質的運動服務內容與全方位智能健康促進解決方案輸出到海外。

高市府研考會表示，農曆年後，規劃擴大雙A智慧運動科技-市民挑戰賽，鼓勵市民使用智慧體感運動，累積卡路里獲取抽獎機會，並建置巡迴體驗點，讓民眾可以在各小學、捷運站、里民活動中心等地點體驗線上運動並換取獎品，還可以獲得試用帳號，在家繼續使用線上運動，增加免疫力，促進健康降低醫療資源需求。