華城電機轉投資華城電能為擴張電動車充電市場版圖，辦理現金增資，引進中租旗下中租能源、宏碁兩策略性投資人，計畫2022年底前完成超過30座DC直流快充站及500座AC交流充電樁建置。

華城2021年合併營收90.2億元，年成長6.47％，改寫歷史新高。華城來自電力變壓器及綠能工程設備在手訂單50億元，預計2022年陸續交貨，2022年合併營收有機會續創新高。

華城成立華城電能科技專營電動車充電事業，在台北市內湖建置專為電動車充電的自有品牌「EVALUE」停車場，2020年第三季正式啟用，陸續在全台各地飯店旅宿、購物商場、科學園區、商辦大樓、娛樂場所及高速公路沿線等多元類型的生活行經場域，與業者共同合作設置充電站，合作對象涵蓋大倉久和飯店、台中港酒店、嘉義耐斯王子飯店、宜蘭新月廣場、高雄漢神百貨、南港軟體科學園區、新竹科學園區、汽車連鎖品牌金弘笙及燦坤3C等各行業廠商共同合作設置充電站。

華城電能表示，華城電能為車廠提供一條龍的充電服務，目前已是賓士、Lexus、KIA委託的全方位充電解決方案服務商。在快充站站點建置方面，華城電能協助德系豪華車品牌獨家布建8站的Turbo Charger高速電動車充電站，替美系知名車廠全台建置13站Super Charger充電站。此外，在營運合作，為Audi充電關鍵策略合作夥伴；在家用充電服務部份，則為前述德系跑車品牌、Toyota、中華汽車FIAT等廠牌車主提供家用設備安裝服務。

華城電能指出，華城電能已在全台建置公開營運型站點超過共10座DC站、136支AC樁，預計今年底前完成建置超過30座DC直流快充站及500座AC交流充電樁。