台北市長柯文哲重大施政「社子島開發案」因正反意見僵持延宕多時，今進行第9次環評會，支持、反對開發群眾上午9點就到市府聚集抗議，開發方高喊「通過社子島環評」、「柯市長加油」，反對方痛批「鴨霸市長」、「替代方案在哪裡？」歷經近3小時會議後，稍早環評會委員全數無異議通過社子島開發案。

支持開發的社子島居民權益促進會高舉「加速社子島開發」、「環境嚴重惡化」等旗幟，質疑社子島全島有3000多戶，其中1000戶占用他人土地、還有500家違建工廠。黃小姐舉例，最近社子島發生火災，連救火都很困難，還要講濕地？社子島居民都有繳稅，卻連基本基礎建設都沒有，若未來多個路口有火災如何搶救，難道居民身家性命不值錢嗎？

反對方社子島自救會舉出「柯文哲下台」、「環評造假」布條，發言人李華萍表示，先前已經開了8次環評會議，但居民的憂慮始終沒有被討論，為何談到一半的替代方案就這麼憑空消失，在地的工作坊也毫無結論，程序卻照樣推進；這次卻又限制只有20個發言名額，甚至限制發言主題，讓許多想進入會議表達意見的居民被擋在門外。

李華萍說，陸續有重要濕地、污水處理廠等爭議浮上檯面，居民也開始自發性調查住家附近的大樹，只花2天就能找到超過26棵符合《臺北市樹木保護自治條例》標準的樹木；在許多爭議尚未釐清、疫情升溫、年關將近的時刻，市府又急於召開會議，讓居民不禁質疑環評是配合財團、政治凌駕專業的會議，更是一個政治操作。

反對開發民眾於發言時，提出詹前環保署長順貴法律意見書，主張營運期間所有汙水都是社子島汙水廠處理，應該併案進行環評。但環委張尊國認為，以環評效力來看，若另案處理，遠超過附屬開發案。

環委楊之遠表示，這案子想起1980年美國提出環境正義，柯林頓擔任總統後去調查，發現確實85％鄰避設施，都是在社經地位弱勢，所以提出環境政治政策，那麼我們來看這樣，這是社子島五十年沒開發，沒有基礎建設，沒有便利商店、警察派出所、郵局都沒有，案子開發是改善社子島環境、加強基礎建設。

楊之遠說，會議開了兩年，今天是第9次環評，就環境部分濕地問題，大部分都解決，但居民安置問題引發疑慮，北市府相關部會長官也很賣力，隨著委員會要求因應調整，他強調，民眾到環評委員訴求不只是環境，大部分是行政、居民安置等，也是歷年政府最頭痛問題，相信短期對社子島居民會造成影響，但長期來講則會對居民提供公平、永續的生活。

最終環評委員、主席李育明宣布通過環境影響評估審查。地政局長張治祥表示，委員會審查將近4年，「有點激動」，她語帶哽咽說，北市府不會讓各位委員失望。