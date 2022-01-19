農曆新年即將來臨，大陸演藝圈明星夫妻檔章子怡、汪峰卻傳出負面消息，兩人的關聯公司被強制執行約3百萬人民幣（約台幣1300萬），引起熱議。

根據陸媒《中國商報》、《時代財經》18日報導，據天眼查APP顯示，身為董事長的章子怡，旗下的北京飄飄羽毛品牌管理有限公司12日新增一條被執行人信息，因加工合同糾紛，執行標的為282.98萬人民幣（約1230萬台幣），執行法院為北京市朝陽區人民法院。根據涉事公司的官方微博顯示，這是章子怡自創品牌，主打母嬰產品，如今該帳號微博認證已經過期，也不能成功連上其網路店鋪，不免讓外界產生其餘聯想。

除此之外，汪峰旗下的Fiil耳機公司也被強制執行，被強制執行的原因是勞動爭議，執行標的為7萬5310人民幣（約32萬台幣）；據悉汪峰是該公司聯合創始人，也是董事長和第一大股東，持有約22.52%的股份，時常在社群平台替該款耳機打廣告，如今和太太章子怡一起被強制執行，加起來的金額接近1300萬新台幣，使大家感到疑惑和訝異，不過截稿至今，章子怡、汪峰都未針對此事回應。

章子怡、汪峰旗下公司都被強制執行。（圖／微博@中國商報）

事實上，這已經不是章子怡、汪峰首度在商界起爭議，去年12月他們被發現共同退出投資的新影佳映電影文化發展有限公司，過了一個月，該公司就被法院強制執行高達500萬人民幣（約217新台幣），前後的時間點有些敏感。