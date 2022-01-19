農委會農業試驗所利用智慧科技，整合研發作物監測及葉面積感測系統，可預估未來一周番茄、小黃瓜等設施作物的產量，協助設施作物栽培品質管理與生產排程，節省人力操作。

農試所指出，未來設施業者可利用該所研發的這套軟硬體，藉由良好的環境控制及系統數據的應用，轉型升級為智慧化生產管理模式，隨時隨地監測作物生長的狀況，並可調整勞動人力以因應氣候突發的貨源調度，達到「頭家免出門，能知作物事」的目標。

農試所表示，近年來，政府大力推動農業設施並結合智慧農業計畫，利用大數據、人工智慧、物聯網、智慧栽培、作物模型及智慧農機等技術導入應用於溫室作物栽培的生產流程中，以提升產能及維護糧食穩定自主供應，並且轉型農業為智慧、自動化的產業，降低勞動力高齡化及短缺的衝擊。

農試所說明，番茄及小黃瓜為台灣溫室設施栽培重要的經濟作物，年產量分別為14萬3889公噸及5萬1264公噸，年產值近13億元。設施生產蔬果為高投入型的生產模式，尤其瓜果類蔬菜需掌握開花、結果、採收供貨等人力安排，管理困難度較高，長期以來農民大多依賴經驗傳承，一旦遇到如寒流來襲之突發狀況，往往難以提前掌握後續產量，來配合訂單或調整生產排程。

農試所所建立的作物模型採用人工智慧機器學習及國際上常用的TOMGRO方式，結合自行開發的智慧載具，可自動蒐集作物影像資訊並計算出作物的葉面積供模型使用。藉由本項科技及數據分析的導入，對於掌握異常天氣事件後續的產量效果大大提升，未來將成為輔助接單及生產排程的參考工具。