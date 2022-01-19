西湖里簡易自來水施工現況。（金山區公所提供）

新北市金山區西湖里因位處山區，自來水無法到達，居民長久多引取山泉水使用，水質內的大腸桿菌及總有機碳含量均嚴重超標，新北市金山區公所向市府水利局爭取無自來水地區簡易自來水工程經費補助，去年3月鑽探工程探得水源後，於同年12月進行鑿井及配管工程，預計有22戶逾百人受惠，將全面改善西湖里居民用水品質。

新北市議員白珮茹表示，西湖里多年使用山溝溪水，水質內大腸桿菌及總有機碳含量均嚴重超標，長期飲用將影響人體健康甚鉅，民生用水不可忽視，相關簡易自來水設施及配管工程，將可望徹底解決西湖里山區之民生用水問題，屆時居民將有潔淨又安全的自來水可以飲用。

金山區長廖武輝表示，提供居民穩定及乾淨的民生用水實為重要，本工程於近日進行鑿井取水工程，工期90天，鑿井深度達180公尺，配置送水管線達2200公尺，將於今年3月底前完工。

廖武輝說，感謝白珮茹議員長期關心金山區內基礎建設及區民用水品質，並協助爭取這次簡易自來水鑿井施工經費，設置簡易自來水系統。