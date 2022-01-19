台灣在2022年將迎來世界棒球慶典，據世界棒壘總會(WBSC)公布，未來這年U23世界盃棒球賽、U12世界盃棒球賽、U12世界盃混合壘球賽都將在台灣舉行，U23世界盃時間會在10月14至23日，U12世界盃棒球賽預計在7月29到8月7日，而U12世界盃混合壘球賽則是8月10日至8月14日。

在U23世界盃的部分，參賽隊伍有委內瑞拉、德國、荷蘭，及4支美國球隊、3支亞洲球隊、1支非洲球隊與1支大洋洲球隊，還有1支外卡隊(待定)，這項賽事有望成為台北大巨蛋啟用首戰，別具意義，而U12世界盃棒球賽則會在台南舉行。

U12世界盃棒球賽這次除中華隊，還有捷克、多明尼加、義大利、日本、韓國、墨西哥、巴拿馬和委內瑞拉，及非洲、大洋洲、外卡隊(待定)各1隊，強權美國和古巴並未在陣中，在上屆2019年賽事中華隊擊敗日本奪冠，這次目標是要挑戰二連霸。

U12世界盃混合壘球賽則會在台中開打，等於今年北、中、南都有世界賽進行，而原本這項賽事會在去年舉辦，但因為疫情延到今年，目前確定有8支球隊參賽，中華隊貴為上屆冠軍，一樣和U12棒球賽要挑戰二連霸，期待中華隊能繳出亮眼表現！