太平警分局女警郭秀琳巧手製作應景討喜的「虎寶寶手工餅乾」，意外成為警方創意宣導亮點。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前太平警分局犯罪預防宣導團應邀前往新高里福德正神祠辦理「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」，太平警分局女警郭秀琳巧手製作應景討喜的「虎寶寶手工餅乾」，意外成為警方創意宣導亮點，她製作的限量版虎寶寶手工餅乾瞬間秒殺！。

再過一個多星期就是農曆春節的到年，太平區新高里福德正神祠每年都會辦理「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」，在里長江姿樺及新高福德協進會主委吳天勇及熱心理髮店業者、知名中醫診所等贊助下辦理，除關懷轄內數十戶低收入戶居民，贈送關懷金及生活物資，現場還提供義診、義剪及書法家揮毫贈送春聯活動，讓里民們感受到過年的氣氛。

太平警分局犯罪預防宣導團結合協勤民力、警察志工前往實施犯罪預防、交通及婦幼安全及廉政倫理宣導等，活動中一個亮點即是交通組女警郭秀琳利用休假日時間手工製作50個「虎寶寶手工餅乾」，搭上Q版的包裝瞬間擄獲小朋友們的喜愛，一推出即成為現場秒殺的焦點，加上警方用心的宣導，無形中拉近警民之間的距離。

太平警方表示，農曆春節即將到來，也是警方「111年加強重要節日安全維護工作」重點工作期間，除有提供舉家外出(含外籍人士)、護鈔服務、機動派出所、志工反詐騙宣導等，也會加強取締酒後駕車、失蹤人口協尋，透過治(交)安的維護，讓民眾過一個平安的好虎年。