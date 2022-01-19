台灣本土疫情嚴峻，連續多日不斷新增確診，讓不少民眾人心惶惶。一名網友透露，昨天接到警察局電話說，載他去防疫旅館的司機確診，讓他聽了很緊張，但他剛好隔離期滿，也不知道這樣自己該不該離開防疫旅館，實在很讓人崩潰。對此，大批網友看了直呼，檢疫期滿前要採檢，若確診了肯定會收到通知，如果沒有就做好自主管理。

一名網友昨在PTT上發文表示，他接到警察局的電話說，載他去防疫旅館隔離的防疫車隊司機確診了，警察說他必須要自我觀察，但他18日那天剛好隔離期滿，而17日時也有去做PCR檢測，但他不知道自己的採檢結果為何？要怎麼知道自己的採檢結果啊？

該網友崩潰地說，該不會要他用健保App查詢吧？因為他現在在防疫旅館裡面，沒有讀卡機，也還沒用自己的名字辦手機門號，打去1922詢問，對方要他打去桃園衛生局詢問，結果打過去根本沒人接？讓他瞬間不知道該怎麼辦？也不知道自己觀察若沒事，那就可以直接離開飯店了嗎？

貼文引起網友討論，「隔離14天沒檢測出不就沒事」、「你搭也是13天前的事了，另外，PCR檢測結果早就出來了，如果是陽性的話，你早就被帶走了。所以就安心進入自我健康管理吧！記得這7天不要違規」、「要是確診，早就有人親自來接你了」、「不過出來這幾天還是盡量避免群聚接觸人」、「都沒通知你，那就沒事，時間到就乖乖出去吧！」