郝龍斌拋「藍白合」 柯文哲揶揄：建議採藍綠合、再被白打敗

2022九合一選戰腳步近，首都之戰現階段有「三腳督」趨勢，前台北市長郝龍斌稍早建議採取「藍白合」策略，別讓民進黨漁翁得利。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲19日酸，這種想法太過權謀，建議採「藍綠合」最好，因為兩黨已在敬老金覆議案時有合作經驗，但自己未來會一個個單獨打敗。

柯文哲上午出席大數據中心啟用記者會後接受媒體聯訪，外界好奇他對郝龍斌拋藍白合想法有何見解？柯先是開酸，他在台北市只看到「藍綠合」，當時國民黨、民進黨在議會為重陽敬老金覆議案緊密合作，這點從未忘記。

但柯近一步表示，外界很常說要「什麼合」，這些都太過於權謀，對台灣人民來說，應去思考每個位置誰來做比較好，而非誰比較能選得上，這是台灣最該思考改變之處。舉例而言，他認為黃大洲當台北市長做最好，但對方遇到陳水扁、趙少康時就選不上，所以政治應去思考誰去做最好，而非總這些權謀論。

最後，柯不忘再酸，自己經過議會覆議案後，還是誠懇建議「藍綠合」，因為兩黨有實際合作經驗，應該會配合的很好，至於「白是否會被藍綠夾殺」，他則笑說自己會一個個單獨打敗藍綠合。