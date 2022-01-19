台積電調整高效能運算電腦機房的供電架構，改採磷酸鋰鐵電池直流供電系統，隨著台積電擴大採用，磷酸鋰鐵電池市場未來前景備受關注，加上電動車需求提升，激勵磷酸系鋰電材料製造廠立凱-KY(5227)盤中強攻漲停。
台積電浸潤式冷卻技術已於去年第4季在晶圓12B廠成功試行，預計今年第1季導入晶圓18A廠。較受市場關注的是，隨著台積電擴大採用，磷酸鋰鐵電池市場成長可期。
此外，電動車車市成長態勢明確，由於新能源車未來仍以動力電池電動車為主，電動車電池材料相關需求持續看漲，磷酸鋰鐵材料商立凱-KY後市需求成長可期。
立凱-KY(5227)2021年營收穩步增溫，去年第四季營收約1.37億元，攀升至全年最高，且季增約1倍。帶動2021年全年營收亦翻倍。
立凱-KY 2021年12月合併營收為5656萬元，較前年同期成長322%；月增20%。去年第四季營收約1.37億元，季增約1.01倍。去年營收逐季向上，且去年第四季營收躍升，帶動2021年1-12月合併營收為3.12億元，較前年低檔成長119%。
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