去年本土疫情重創全台下，房市買氣卻不受影響，國泰房地產公布的最新資料顯示，2021年第三季全國房價指數為4.05％；同時591房屋交易網統計六都地政局資料，2021全年六都各區交易量爆棚，買賣移轉棟數合計達26.8萬棟，其中桃園市桃園區年移轉量1.17萬棟為全台最高，在房市交易熱度居高不下情況下，連帶使得室內裝修、水電工程、居家清潔等案量大幅成長。也帶動數字科技(5287)旗下站台Tasker找師傅2021年第四季居家裝潢、修繕案量翻倍成長，挹注營收動能。

Tasker出任務為數字科技旗下專業外包發案平台，目前會員數110萬人，平均發案時間2小時內即可收到人才報價，可快速滿足尋找外包人才需求且藉由可刊登作品集和資料的形式。Tasker出任務指出，往年第四季本就為傳統購屋旺季，加上疫情趨緩帶動房市重返熱絡態勢，Tasker出任務旗下專業水電、修繕、清潔服務「Tasker找師傅」站內數據顯示，自去年10月起水電維修和居家修繕需求率先反彈、11月居家清潔也開始回升，此三類案件量相較第三季成長20.7％，年成長更是翻倍成長達2.7倍之多。

同時，518熊班亦觀察到站上「營建規劃/施作」類職缺包含營建工程、室內裝修到水電工程、木漆工等中下游產業，2021第四季職缺數較本土疫情期間(5～8月)成長近2成，平均薪資待遇落在33K至35K之間，更有部分職缺薪資上看50K，可見技術導向的藍領人才市場長期供不應求，不少工班不惜祭出高薪來搶人才。

春節將近，除新屋裝修的需求外，舊屋翻新整理或除舊佈新需求也開始出現，其中又以水龍頭、燈具更換及居家清潔為大宗，然而缺工影響平均需等待5至7天才能找到師傅。