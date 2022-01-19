職場社交生活如何生存，是一大難題，一名工程師表示，最近公司來了一位台清交畢業的新人，到職3個月雖然積極學習，但經常問一樣的問題被同事罵，被許多人等著看他笑話，私下自己做事時卻做得很完美，原PO不禁懷疑他在裝笨，對此，有網友秒懂新人這樣做的原因，讚嘆不愧是台清交。

這網友目前在公司擔任工程師約4、5年，日前在Dcard發文，指前陣子來了一名台清交畢業的新鮮人工程師，到職後積極學習，但過了3個月，原PO發現他都會把交代的事情做完之後，再去問別人「應該是這樣吧」，或是昨天學會的事情，隔天新人又會再去問一次，被罵就說忘記了，所以私底下老同事們都在看他笑話，或在背後說他壞話。

原PO說，因為看不下去老同事對新人的態度，所以親自去教新人，但前陣子部門變忙，就告訴新人先盡量做，不會的先跳過，卻發現他根本全部都會，還做得很完美，一個人顧產線也沒問題，於是問他「你不是都會嗎？為什麼其他人在的時候又不會了？」新人回答「沒啊，有時候會忘記，抱歉造成你們的麻煩」，讓原PO懷疑他是在裝笨，所以主管到目前為止都不敢把重大的專案交給他處理。

對此，網友們看了之後紛紛大讚不愧是台清交，人家出社會3、4年才會的經驗，他3個月就掌握，這才是人家厲害的地方，「聰明人沒有跟你們在奴的啦」、「裝笨可以省掉很多麻煩，雖然會被罵但值得，別人也不會對自己有什麼心機或敵意」、「這才是生存之道」，但有人表示「感覺是緊張，有人盯著就很容易出錯忘記」。