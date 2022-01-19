大陸《環球時報》19日報導，近日美海軍高調宣布一艘戰略核潛艇停靠關島，展現美國對印太地區承諾。這是6年來美國海軍首次公開戰略核潛艇停靠關島，也是上世紀80年代以來第二次這麼做。中國軍事專家指出，在美軍「三位一體戰略核力量」中，最具威懾力、戰鬥力的就是其戰略核潛艇，美方此次炫耀「最強武器」有多個目的。不少美媒稱，華府藉此向盟友和敵方展現軍事力量，特別是向中國、北韓發出「無聲的警告」。就在近期，美軍可能有三艘航母齊聚西太平洋，有德媒甚至猜測美國航母會不會在北京冬奧會期間進入南海挑釁。

「此時無聲勝有聲，美國海軍『內華達』號戰略核潛艇現身關島。」美國之音18日報導，美海軍最重要戰略資產之一的「俄亥俄級」「內華達」號核潛艇（SSBN-733）上周六罕見地現身關島美國海軍基地。美國海軍新聞稿稱，這展示了美國對印太地區的承諾。

「這有意或無意間傳遞了一個資訊：我們可以將100多枚核彈頭停放在你家門口，而你卻渾然不知或無可奈何。反之，對方卻做不到或很長時間內做不到。」CNN援引美國潛艇前艇長、新美國安全中心研究員湯瑪斯∙舒加特的話說。

《環球時報》報導，中國軍事專家宋忠平表示，美軍這一動作有三個目的。首先，集中展示其強大的「三位一體戰略核力量」，「俄亥俄級」戰略核潛艇是美軍全球軍事霸權的重要體現。其次，展示美國在與中國發生衝突時，尤其是在台海問題上不排除使用核武器的蠻橫姿態。由於關島阿普拉海軍基地持續擴容，不排除包括「內華達」號在內的「俄亥俄級」戰略核潛艇今後會常駐關島，持續向中國方面施壓。第三，向盟友展示繼續提供「核保護傘」的決心，顯示其不會放棄「先發制人」核政策。

《環時》引述德國新聞電視台17日報導，「美國在冬奧前加強對中威懾，」距北京冬奧會開幕僅剩兩周多時間，但美國航母打擊群仍針對中國演練。「卡爾·文森」號航母11日駛入南海，與從印度洋駛來的「埃塞克斯」號兩棲戰備群進行聯合演習。美國兩棲攻擊艦「美利堅」號也從日本美軍基地出港演練。這三大編隊目前在菲律賓海，接下來可能會舉行聯合軍演。

除了「卡爾·文森」號，「林肯」號航母3日從加州聖地牙哥基地出發前往印太，加上在日本橫須賀停泊的「雷根」號核動力航母，在西太平洋，將同時出現三艘美軍航母。