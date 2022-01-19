民進黨積極推動新竹縣市合併升格，力推《地方制度法》修正草案，民眾黨團總召邱臣遠呼籲《地制法》修法應該停、看、聽，不要倉促修法；民眾黨團幹事長蔡壁如質疑，行政院至今沒有送出院版草案，代表行政院不願為柯建銘背書，應通盤檢討過去6都升格後的國土規畫再來討論修法。

民進黨團總召柯建銘領銜提出《地制法》修正草案，將「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」條文中的「且」改成「或」，讓縣市升格不再受人口數限制，在野黨質疑「因人設事」，強烈反對。

立法院內政委員會今排審《地制法》修正草案，但國民黨團一早突襲占領主席台，癱瘓議事。民眾黨團在會議室外舉行記者會，途中柯建銘剛好路過，蔡壁如大喊「一定要停、看、聽！」蔡壁如說，現在修法應該檢討過去6都升格後的國土規畫，縣市合併後是否變繁榮，帶動周邊縣市發展，這些都應該檢討，作為未來修法是否合適性的參考依據。

蔡壁如質疑，如果大新竹合併可以透過修法升格，請問金門、馬祖也有戰地特色，是否也能升格直轄市，台灣是否全部都可以升格直轄市。民眾黨立委賴香伶則呼籲柯建銘「急事緩辦」。

邱臣遠表示，《地制法》修法應該停、看、聽，不要倉促修法，上周內政委員會安排相關地方縣市考察，包括彰化縣、新竹縣市等，不同地方都有不同需求，相關修法應該從下而上，而不是從上而下。

邱臣遠認為，既然執政黨認為修法這麼重要，應該盡速召開國是會議，廣納在野黨及各界意見，同時行政院應該要提出相關修法版本，展現推動修法的決心。