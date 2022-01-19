為幫助消費者輕鬆辦年貨，Uber Eats 與商家合作夥伴一同提供多樣化的年菜及伴手禮30分鐘隨點即送。同時，Uber 及 Uber Eats 更聯手推出優惠活動三重送！消費者於1月30日至2月6日農曆春節期間於 Uber Eats App 上指定商家合作夥伴消費，就有機會獲得虎力全開好運刮刮卡，限量8萬張，最大獎分別為價值萬元的 Uber 及 Uber Eats 優惠，此外還有福虎生風紅包限量拿、優饗方案及雙享方案會員專屬優惠。

開心準備過年、防疫也不鬆懈，年菜及年貨採買用 Uber Eats App 就能隨點即送到家，免出門，也不用人擠人，防疫安全又輕鬆便利。Uber Eats 特搜平台上多間推出特色年菜的商家合作夥伴，網羅台式、中式、港式、韓式、泰式、美式等經典及異國風味年菜，也可依據家庭人口數自由搭配選擇多人套餐或小家庭套餐，滿足不同消費者的需求。

舉凡獲得台中米其林必比登推介的「台客燒肉粥」精選10道菜推出多人台味年菜套餐，台中「寶達港式茶餐廳」嚴選燒臘拼盤、松菇蓮子燉雞湯、東港櫻花蝦、大海草蝦、龍虎斑等食材推出的港味年菜組合，台北「小北平餐館」推出極品佛跳牆、富貴蹄膀等年節限定料理，台北「鳳城燒臘榮冠茶餐廳」也推出三牲、蘿蔔糕、臘味及辣醬禮盒及三寶拼盤4人年菜套餐，高雄「雅米韓式經典料理」提供單人飽足超值、雙人小資聚餐、小家庭齊聚團圓等多元組合，高雄「Pretty 泰 泰霸道泰式風味料理」將泰國風味入年菜供消費者任選搭配單人或多人組合餐，王品集團旗下的「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」也紛紛推出4-5人的小辦桌組合與雙人享鴨套餐。新年吃甜甜，「Mister Donut」應景推出新年限定款的虎年造型甜甜圈，手搖飲店「康青龍」則聯名日本人氣插畫卡娜赫拉推出新春套餐。

Uber Eats 與全聯及家樂福商家合作夥伴於即日起至2月10日打造新年專區，讓消費者一鍵下訂、備齊年貨；全聯推出「年貨大街專區」，網羅正官庄高麗蔘精、白蘭氏雞精、老協珍熬雞精、佳格活靈芝及養氣人蔘、元本山海苔、喜年來蛋捲等多款必備春節伴手禮及過年零食；家樂福則推出「福虎生豐年貨到專區」，搜羅上百款經典年菜及禮盒、春節娛樂用品，包含鼎泰豐、老協珍、紅豆食府、台北南門市場30年老店逸湘齋、40年老字號呷七碗及8款素食年菜等美味菜餚，還有 Hello Kitty 捲心酥、哆啦A夢果凍桶、77卡娜赫拉小動物綜合餅乾、可口三麗鷗家族捲心酥等 IP 聯名特色禮盒，和香港榮華小桃酥、澳門英記杏仁餅等多款禮盒供消費者選擇。此外，消費者也可透過 Uber Eats App 下訂7-11所開賣2022年限量金喜福袋，共有2名幸運得主有機會獲得7-11提供價值388萬的瑪莎拉蒂名車。

Uber 及 Uber Eats 與消費者同慶虎年，1月30日至2月6日農曆春節期間，消費者只要在 Uber Eats App 上訂購小紐約披薩、Hala Chicken、台中的海光新村及微風鐵板燒等400家指定商家合作夥伴的餐點或商品，即有機會獲得刮刮卡一張，刮刮卡限量8萬張且張張有獎！最大獎將會有兩名頭獎幸運兒，分別可獲得50次 Uber Eats App 200元優惠折抵，及50次 Uber App 200元乘車優惠***，各別相當於價值1萬元的優惠；二、三獎幸運得主將分別獲得1次 Uber Eats App 581元及100元優惠折抵，四獎幸運得主則可獲得1次 Uber App 20元乘車優惠，每張刮刮卡還可獲得 Uber Eats App 新用戶專屬優惠，單筆消費滿49元，輸入刮刮卡上指定優惠序號，可享1次2折優惠（單筆最高折抵300元），讓消費者於春節拜年與親朋好友分享好康。

此外，消費者於1月30日至2月6日農曆春節期間在 Uber Eats App 上訂購餐點或商品，也有機會獲得限量4萬組的紅包，每組共有2個紅包袋，內含 Uber Eats App 新用戶及生鮮雜貨首購優惠。Uber Eats App 新用戶於註冊後30天內，只要單筆消費滿49元即可享無限次外送費0元優惠，此外，輸入紅包袋上優惠序號【虎年福氣點】，亦可享1次2折優惠（最高折抵300元）；首次在 Uber Eats App 上訂購生鮮雜貨的用戶，輸入紅包袋上優惠序號【虎年點生鮮】，單筆消費滿100元即可享1次5折優惠（最高折抵150元）。

上述刮刮卡及紅包袋活動內之優惠內容及優惠序號注意事項與使用限制等相關事宜，可詳閱刮刮卡 QR Code、活動紅包袋、Uber App 及 Uber Eats App 內相關公告及說明。

為讓優饗方案及雙享方案會員新春虎氣滿滿，Uber Eats 接連推出美食外送、生鮮外送及外帶自取等優饗方案及雙享方案會員專屬優惠，滿足會員全方位的飲食與採購需求。

在美食外送部份，即日起至2月1日止，優饗方案及雙享方案會員於 Uber Eats App 訂購活動指定餐廳美食，並輸入指定活動餐廳適用優惠碼，可享2次75折優惠（單筆最高折抵50元）。生鮮外送部份則即日起至1月31日止，優饗方案及雙享方案會員訂購生鮮雜貨，單筆訂單消費滿250元，輸入優惠序號【會員購生鮮】，可享2次75折優惠（單筆最高折抵100元）。首次訂購生鮮雜貨的優饗方案及雙享方案會員，單筆消費滿100元，輸入優惠序號【首享生鮮】，還可享1次生鮮雜貨5折優惠（單筆最高折150元）。

外帶自取則即日起至1月31日止，優饗方案及雙享方案會員訂購美食並外帶自取，輸入優惠序號【會員購外帶】，可享3次7折優惠（單筆最高折抵100元）