莫德納量不足民眾反映1922都預約不到。台中市長盧秀燕19日指出，「有點錯愕！」因為之前中央流行疫情指揮中心告訴每一個縣市疫苗量是充裕，打疫苗可自由選擇，但這1、2天說通知各縣市政府莫德納快用完了，台中市莫德納本周還有4萬劑，但下周就不夠了；建議中央趕快調撥莫德納，儘量釋出存貨給地方政府。

盧秀燕指出，目前台中市還有14萬劑左右的莫德納疫苗，以台中市一天施打4、5萬劑的速度，預估這禮拜就會打完；市府已向中央申請配發5萬劑莫德納，中央回應只能給1、2萬劑左右；因為莫德納目前也沒有太多存貨，這情形不是只有台中市發生，每個縣市都一樣面臨莫德納缺貨情形。

盧秀燕說，陳時中部長昨日特別提到，莫德納與BNT是同一種研發方式，建議民眾如果打不到莫德納希望改選BNT。不過她還是要替民眾發聲，建議中央趕快調撥莫德納，儘量釋出存貨給地方政府；否則民眾會有點失望，甚至影響到第三劑的施打意願。

盧秀燕強調，台中市願意全力配合施打，尤其台中市的施打能量非常大，一個禮拜約可打到40萬劑左右，如果有民眾選莫德納卻無法充足供應，有點可惜，希望中央再加油。