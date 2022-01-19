隨著國內新增COVID-19變異株Omicron確診人數的攀升，宜蘭縣政府配合中央政策，為縣民施打第3疫苗，自1月11日起至18日止，第1波快打站已累計將近1.6萬人完成第3劑疫苗施打，為因應民眾接種第3劑及第1、2劑的需求，縣府將於1月21日起啟動第2波COVID-19疫苗快打站，共開設7處快打站，提供第1、2劑及第3劑BNT和高端疫苗的施打。

第2波快打站包括宜蘭運動公園體育館、羅東鎮漢民社區活動中心、頭城鎮新建接種站、宜蘭火車站行口廣場、羅東鎮公正國小體育館-育英堂、蘇澳國小活動中心及礁溪鄉衛生所等，將提供民眾第1、2劑及第3劑BNT疫苗接種。

衛生局表示，也有快打站提供高端疫苗隨到隨打服務，請民眾可就近安排接種，截至17日，宜蘭縣疫苗接種涵蓋率第1劑為79.1％、第2劑為71.8％、而第3劑為10.3％。

目前在宜蘭縣除機動快打站外，尚有61家合約醫療院所同時提供疫苗接種，中央在第20期1922疫苗預約平台的服務，也提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，民眾可以多加利用。各合約醫療院所的詳細資訊。

衛生局表示，尚未完成第1劑或第2劑疫苗施打的民眾，在1月31日前完成施打，還可額外獲得200元超商禮券。