位居10大癌症死因第5名的攝護腺癌，常見轉移到骨頭，中正大學生物醫學科學系教授張德卿開發帶有「自殺基因」的基因治療載體，鎖定攻擊攝護腺癌細胞，更發現該載體能透過血液循環殺死已經發生骨轉移的攝護腺癌細胞，研究成果登上國際期刊《基因治療》，未來將申請人體試驗。

中正大學生醫系教授張德卿說，攝護腺癌晚期病患大多使用化療及荷爾蒙療法，但容易產生抗藥性，死亡率也相對提高，中正大學團隊已成功透過大腸桿菌製造出「JC類病毒殼體」做為基因治療的載體，放入攝護腺癌的「自殺基因」，利用攝護腺癌都有表現過多的攝護腺特異抗原（PSA）啟動子產生自殺基因，加上病毒對組織特有的專一性，讓帶有自殺基因的JC類病毒殼體成功找到攝護腺癌細胞，且只對攝護腺癌細胞有作用，不會傷害到人體其他正常細胞。

目前中正大學團隊把螢光基因的攝護腺癌細胞注入動物體內，就能用影像追蹤癌細胞的生長狀況並觀察治療效果。張德卿說，從活體影像螢光追蹤的結果顯示，用兩種臨床荷爾蒙藥物治療可讓腫瘤大小縮小至一半左右，但透過基因治療系統，能抑制大部分攝護腺癌細胞在骨頭組織的生長。

張德卿表示，這項骨轉移攝護腺癌基因治療研究是中正大學生醫團隊與嘉義基督教醫院泌尿科醫師沈正煌、中山醫學大學醫學系教授王梅林長期合作，未來將申請人體試驗，預計進行臨床測試，將為攝護腺癌骨轉移帶來另一種治療方式。