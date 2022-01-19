美女巨胸鋼琴家「小P」在Youtube開設頻道「Pan Piano」擁有300萬粉絲追蹤，由於她身材姣好，不僅有一對傲人上圍、雪白肌膚，還有精湛的琴藝，讓她擁有不少死忠網友支持，一個月前她挺過頻道恐被關閉風波後，小P仍繼續上傳影片並分享近照，最近她在IG曬出Cosplay精靈魔法師「摩根」的辣照，可見她吊帶襪上身開腿擺出誘惑姿勢，讓不少粉絲噴鼻血。

小P過去以分享不露臉彈奏鋼琴的影片風格走紅，但片中她不吝分享好身材，常Cosplay服裝或低胸洋裝上身，讓網友一飽眼福也滿足遐想，為此讓她吸來滿滿人氣，上月她卻在臉書無奈表示，收到來自Youtube的版權侵害警告，一間來自越南的J公司發信申訴，導致她的影片幾乎無預警被下架。

小P當時進一步表示，自己第一時間便很有誠意處理問題，主動聯繫對方，沒想到卻收到對方要求付更多權利金的回應，讓她也很傻眼無奈，擔心是否真的得停用帳號，幸好經過調查後得知對方根本就是詐騙單位，便向Youtube回報實情，一天後果然出現大反轉，小P開心宣布：「我是小P。非常謝謝YouTube官方迅速的處理，目前頻道功能已恢復正常。也非常謝謝大家的支持與建議！小P一直都有關注大家的留言。詳細狀況整理完後會立即通知大家」。

見此，不少網友都樂得歡呼世界的正義回歸，更有人指出這類公司就是「版權蟑螂」。而小P昨曬出自己化身為摩根的美照，可見她穿著黑色蕾絲吊帶襪，一腳踏在鋼琴椅，一腳則自然放在地上，私密部位則被上衣的布遮住，相當性感誘人，引來網友讚：「這摩根太讚了」、「腿好開」、「Your feet looks so hot」。