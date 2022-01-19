駁斥威脅說！ 華視總經理莊豐嘉：我何德何能威脅台灣最大在野黨

立法院正研商中央政府總預算，官股佔8成的華視總經理莊豐嘉，傳出要求國民黨撤銷檢討華視長年虧損的預算提案，否則將修理國民黨。國民黨團總召費鴻泰今強調，國民黨若接受莊豐嘉威脅所有官員都將比照辦理，民主監督制衡就此破壞；因此只要莊豐嘉待在華視，國民黨就拒絕審查總預算，本月沒過也在所不惜。柯建銘今也重申，華視的問題會一定會處理。

立法院昨協商中央政府總預算，國民黨團總召費鴻泰會中披露，官股佔8成的華視總經理莊豐嘉，竟要求國民黨撤銷檢討華視長年虧損的預算提案，否則將修理國民黨。消息曝光，民進黨團總召柯建銘直言「拿媒體當武器，跟黑道有槍拿來亂開是一樣的意思」，恐嚇國會已是超越紅線，「他想求仁，我們就讓他求仁得仁」，要求文化部更換總經理。

莊豐嘉今出面回應，此事是烏龍，一個華視總經理，何德何能要脅台灣最大在野黨？他是在捍衛新聞自主。

對此，費鴻泰表示，民進黨團總召柯建銘說給他們一點時間，過完年就會處理莊豐嘉的事，但國民黨認為「一刻都不行」。他說，莊豐嘉是官員，所以才會必須到立法院接受預算的監督；而莊豐嘉也因為掌握了華視，若多待在華視一天，就可以用職權要求華視做出不公正的事，這已違反行政中立及媒體自主。

費鴻泰強調，只要莊豐嘉待在華視一刻，就會不公正的指揮華視、破壞民主的監督與制衡，也破壞媒體公正性；因此，只要莊豐嘉待在華視一刻，國民黨團就拒絕審查預算，否則審查每一筆預算都等著被威脅。

費鴻泰說，從來沒有看過有官員會威脅監督預算的立委、黨團，國民黨再小，也不可能接受這樣的威脅。如果民進黨不處理莊豐嘉的事，國民黨不惜做任何舉動，不讓總預算審下去，不然官員就會有樣學樣威脅其他立委，審了也是白審，「這是監督制衡的民主問題，即使這個月預算沒有過，我們也在所不惜。」

國民黨立委陳玉珍也表示，莊豐嘉在去年國慶時，說這是「替幽靈國慶生」，當時公視董事長陳郁秀就說董事會會處置，但請問處置何在？她強調，莊豐嘉面對國會的心態非常不民主，觀念非常偏頗，已無法讓華視公正報導，應知所進退。