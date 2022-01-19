第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用

國內疫情升溫，民眾搶打第三劑，但不少人只愛莫德納，導致預約不到，疫情指揮中心發言人莊人祥昨呼籲，可改選輝瑞／BNT，與莫德納效果差不多，副作用比較小。台大家醫科醫師何忠祐表示，接種BNT第三劑後的副作用與第二劑雷同，但局部副作用較第二劑高、全身性副作用則比較低。

何忠祐曾於個人臉書粉專《何忠祐醫師 Dr. Eric 家醫。美食。健康體態》指出，以色列、英國及美國針對第三劑打BNT的研究，都不約而同指出，接種第三劑BNT能夠提供較好的保護力，並有效預防重症達92%、減少住院率95%，死亡率81%。

何忠祐分析，打第三劑BNT後，整體副作用發生率與第二劑雷同，若將副作用細分成局部及全身性時，會發現第三劑的局部副作用比第二劑高，但全身性副作用較第二劑低。

疾管署指出，接種BNT疫苗後常見的副作用為接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀多在數天內消失，而且年齡越大出現的機率越小。

疾管署也提醒，打完疫苗後持續發燒超過48小時，出現嚴重過敏反應，像是呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速及全身紅疹等症狀，應盡速就醫釐清病因。且若出現急性和持續性胸痛、心悸等症狀，很有可能是極罕見的不良反應心肌炎或心包膜炎，也要立即就醫。