南太平洋島國東加15日發生大規模海底火山噴發，並引發海嘯波及日本，已發現鹿兒島縣漁港的鰤魚魚苗有7萬到8萬尾死亡，疑因大浪強烈搖晃養殖漁網，導致魚苗碰撞致死。

日本讀賣新聞報導，發現大量鰤魚魚苗暴斃的地點，是鹿兒島縣種子島南部西海岸的島間港，當地16日因東加火山爆發而發布海嘯注意報，同日凌晨觀測到50公分的潮位變化，恐因大浪強烈搖晃養殖漁網，導致大量魚苗相互碰撞，或魚苗撞上漁網而死亡。

管理養殖漁網的南種子町漁協養殖有50萬尾鰤魚魚苗。漁協表示，15日晚間並未發現異常，但16日到18日共撈起約7萬到8萬尾死去的鰤魚魚苗。

南種子町漁協說，此外還發現許多衰弱的魚苗，死亡魚苗可能達到10萬尾以上，評估損失金額約2000萬到3000萬日圓。

位在南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發，位置在東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）北方約65公里。噴發歷時8分鐘，造成震波並引發海嘯，巨浪一路直達美國阿拉斯加州、日本和南美洲。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110119