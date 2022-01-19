義大利微電子公司特諾本科技(Technoprobe)周二表示，計畫在米蘭股市上市。熟悉內情人士指出，該公司估值估將在40億歐元(約45億美元)。

該公司是全球第二大用於測試非記憶體晶片的所謂的探測卡(probe cards)的製造商，公司100%由Crippa家族擁有，並計畫將股本20%上市。

特諾本預計在米蘭證交所的Euronext Growth Milan市場上市，是一個專門針對中小企業的市場，其准入較為靈活。

特諾本在聲明中說，此次發行將包括新股和現有股份，增資的所得將用於國際擴張。

消息人士指出，公司最早可能在二月上旬在米蘭證交所上市。

在過去25年中，特諾本已經成為半導體製造商的主要合作夥伴。該公司目前在全球擁有約2200名員工，2020年的營收為3.295億歐元，核心利益約為1.59億歐元。

Mediobanca投資銀行和聯合聖保羅銀行將擔任IPO發行的聯合全球協調人和聯合帳簿管理人。