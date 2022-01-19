大陸澎湃新聞19日報導，中國國際法學家、國際法院首位中國籍院長、中國外交部法律顧問、「改革先鋒」稱號獲得者史久鏞於18日在北京逝世，享年96歲。

公開資料顯示，史久鏞出生於1926年10月，浙江寧波人，中國國際法法學家，曾任中國外交部法律顧問、國際法院資深法官、院長。他早年分別在上海聖約翰大學和美國哥倫比亞大學攻讀法律，1956至1958年間曾在中國多所高等學校的國際關係學院擔任教職，1984年受聘為外交學院教授，1980年起在眾多國際會議與組織中擔任過中國政府的法律代表或顧問，曾參與過中英關於香港問題的談判。

史久鏞1994年被選為國際法院法官，2003年連任，任期至2012年，並曾於2003年至2006年期間出任院長。

荷蘭海牙被譽為「國際法之都」。國際法院（ICJ）是根據《國際法院規約》於1946年成立的，是聯合國六大機構之一，也是聯合國主要司法機關。聯合國會員國以及其他接受《國際法院規約》的國家為法院成員國。法院共有193個成員國，中國作為聯合國會員國是法院當然成員國。

該法院由15名法官組成，任期9年，每3年改選1／3，可連選連任。法官的構成代表著世界各主要文明和主要法系。法院設院長和副院長各一名，由全體法官不記名投票選舉產生，任期3年。史久鏞於2003-2006年擔任法院院長，是第一位任此職位的中國人。

報導稱，2018年慶祝中國改革開放40周年，中共中央、國務院授予100人改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。史久鏞是其中一位。他曾在位於荷蘭海牙的國際法院工作，是首位擔任國際法院院長的中國人，也是始終心繫祖國的知名國際法學家，一生踐行「學法報國」信念的改革先鋒，外交領域國家利益的忠實捍衛者。