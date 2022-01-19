立法院司法法制委員會今初審《刑法》酒駕相關修法，立委紛紛提案加重刑責，將酒駕致死提高到死刑、無期徒刑，法務部則持保留態度。委員會今無法達成共識，擔任召委的國民黨立委葉毓蘭請行政部門回去考慮立委提出的意見，21日再繼續審查。

法務部次長蔡碧仲認為「法貴執行」，不是不能增訂死刑，只是若修訂了，法院卻不會判死，那會讓民眾期待又落空。他也強調第一線檢察官已經在職權上盡力嚴懲酒駕，六個月以下不給易科罰金，酒駕犯要假釋也不給他假釋。

幾經討論後，立委與行政單位仍無共識。國民黨立委洪孟楷建議，針對初犯刑責、累犯年限及刑責、沒入車輛處罰、共乘者處罰，這立委關注的四大面向，行政部門回去研究文字上要如何修正之後再提出來，要將立委的立法精神融入。

葉毓蘭宣布今天委員會先散會，行政部門針對四大面向提出文字修正後，21日繼續開會審查。

民進黨立委劉世芳關心高雄市政府民政局帶酒駕犯去洗冰櫃，這有無合乎法規？蔡碧仲說，高雄地檢署是依據法律來做，而且只要政策是對的、老百姓希望法務部做的事，就一定要雷厲風行、落實。

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