侯友宜17日前往新莊公有市場參加「幸福味來市」年節活動，與新北市議員黃林玲玲、蔣根煌、蔡健棠等人到新莊第一公有市場和攤商們拜早年。（戴上容攝）

年節將至，新北市市場處推出「幸福味來市」年節活動，37座公有零售市場提供限量明信片，讓民眾寄給未來的自己，還有機會抽中元宵團圓年菜。新北市長侯友宜19日前往新莊公有零售市場許下「平安上好、平安祥福、平安最好」願望，新北加倍券讓新莊公有市場一個多月多收入290萬，市場做好防疫，也能拚經濟。

侯友宜17日前往新莊公有市場參加「幸福味來市」年節活動，在白板上寫下「平安上好、平安祥福、平安最好」願望，並與新北市議員黃林玲玲、蔣根煌、蔡健棠等人到新莊第一公有市場和攤商們拜早年。

侯友宜表示，在做好防疫下，鼓勵大家出門帶動買氣，市場處特別推出「幸福味來市」活動，讓大家寫下新年新希望用明信片放進公有市場的信箱，期待來年會更好，抽獎活動可以搭配新北加倍券，而加倍券讓新莊公有市場這一個多月，多收入了290萬。

侯友宜表示，市府今年春聯為「平安祥虎」，因為在疫情期間，有平安、健康才有一切，所以今年他的希望依然還是「平安上好」，希望菜市場的生意會越來越好，可以「福虎生豐」，豐富物產，也可以虎錢進來，虎錢進來賺大錢。

侯友宜指出，市場按照防疫規定做好人潮管控，以及實聯制、戴口罩、勤洗手，把防疫做到位，他鼓勵市民朋友，春節期間買菜一次買足，不需要分批買，減少人流的擁擠，生意也能一樣好，大家過年過節平安、菜市場平安、大家都平安。

市場處補充，新北市市場處推出「幸福味來市」年節活動，於37座公有零售市場提供限量明信片，讓民眾寄給未來的自己，活動即日起至1月28日止，明信片也將於明年1月寄送到收件人手上。

只要完整填寫味來明信片內容及寄件資料，並投遞時光信箱，就可以參加限量100組元宵團圓年菜抽獎活動，中獎名單於2月9日抽出並公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，獎項並於元宵節前寄出。沒時間上市場的朋友們也可以到24小時的菜市場「來新北逛菜市」PChome商店街及蝦皮網購平台，不出門也能買一桌好菜。