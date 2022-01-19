南投1名5歲的女童小宣(化名)，相比同齡孩子「安靜」，根據診斷確認有遲緩問題，而小宣媽媽為幫助小宣都會安排戶外運動，但最近因新冠肺炎疫情全家減少外出，媽媽發現小宣動作、體力等能力越來越差，衛生福利部南投醫院復健科安排「跳舞機」及Wii遊戲機等治療，發現確實能提升兒童上、下肢肌力及心肺功能。

小宣平時不喜歡活動，疫情減少外出讓小宣情況更加雪上加霜，除了動作能力、體力越來越差，吃飯需要餵食、上樓梯要扶扶手、上課時不時就趴在桌上，就連畫畫也稍微塗一下就放棄，相比同齡孩童，小宣的表現都顯得十分吃力。

洪麗珍說，「體感是電玩」確實促進小宣的「動態」活動動機，像是跳舞機、Wii遊戲機等，確實提升兒童的上肢、下肢肌力、動作能力、以及心肺功能等，這類活動不受限於時間、空間、人員，只要在家隨時就能遊玩，是相當適合目前疫情嚴峻無法外出的替代活動。

但洪麗珍裡提醒，電玩遊戲不僅可以增加一般人的認知、活動量，也能改善中風患者的活動力，以及提升兒童的動作能力，但體感是電玩畢竟是使用電玩螢幕，仍需要注意使用時間，來預防視力惡化，家長如果時間允許，還是鼓勵多到戶外活動，增進親子互動，也能保護視力。