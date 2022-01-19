【LIVE直播】新竹群聚擴大 陳時中最新說明｜2022.01.19 @中時新聞網

國內今天新增10例本土個案，44例境外移入。1例為聯邦銀行群聚有關的新竹個案、7例西堤相關、1例亞東醫院護理師小孩，以及1例桃園大湳市場攤販。指揮中心表示，亞東醫院不明感染源的非專責病房護理師，其小孩今日確診，且指揮中心最新病毒基因定序顯示，亞東護理師的病毒序列跟桃機相關個案完全不一樣。

同時桃園今天也多出一例獨立個案，是一名在大湳市場擺攤的攤販染疫，因為陪病需求接受入院前採檢，結果檢驗陽性確診，與其他群聚事件皆無關聯，疫調顯示其先前有參加一場10人聚餐，目前正匡列接觸者篩檢中。

其他8例個案，指揮官陳時中表示，最多還是以西堤餐廳有關，共有7例有關，案18120，7日一家七口用餐，新增公公確診，一家就有6人確診，還有9日用餐的一名客人確診，以及9日一家三口爸爸帶兩名未滿十歲兒去西堤吃飯18日宣布3人確診，其兒子案18053就讀的華盛頓幼兒園今新增5人群聚感染。

陳時中表示，有1例為新竹一家四口染疫的傳播鏈，追到一名聚餐友人案18082確診，經疫調發現該名友人足跡與聯邦銀行最早發病的銀行員案17630和其男友案17772有重疊。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性，5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(10例)、菲律賓(6例)、阿拉伯聯合大公國(3例)、法國、西班牙及澳大利亞(各2例)、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月18日。