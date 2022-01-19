LINE台灣年度開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2022」19日登場，LINE台灣執行長陳立人發表開場演講時，除了感謝用戶支持，更表示對用戶資安的高度重視，宣布榮獲英國標準協會(「British Standards Institute」，簡稱BSI）所頒發「ISO 27001 資訊安全管理系統標準」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」雙項驗證，BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛也親自出席現場，頒發兩項證書予以肯定。

LINE台灣表示，在營運上首重資訊安全，為了更優化內部的管理作業，自2020年底開始導入國際級的資安標準並推動驗證申請，從開發、維運、組織、制度等各方面著手，依序建立資安管理委員會、健全內部政策與規章、訂定資安應變措施、發起內部教育訓練，確保資安管理作業符合法律規範，將資訊安全深植於企業的核心價值。

LINE台灣執行長陳立人提到，台灣用戶對LINE旗下各服務的支持與使用，一直都是我們持續優化服務、創新技術的原動力。面對日益複雜的網路環境，保護用戶的個資安全是LINE台灣最重視的核心目標，透過強化資安技術與企業治理，希望為用戶打造更安全安心的數位環境。

BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛也表示，LINE台灣榮獲國際雙項驗證，這兩項國際標準在提供服務的過程中相當重要，代表LINE在網路安全、隱私保護、系統可用性等方面，都遵守相關法律及國際標準。