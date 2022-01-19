台灣高鐵（2633）與交通部因基本費率交叉補貼C2及平穩基金獲利提撥並未全數用於高鐵發展上未有共識，爆發合約爭議。對此，台灣高鐵表示，已多次向交通部請求就履約爭議事項與未盡事宜進行協商，並提出五點聲明，期盼透過協調委員會進行裁量。

台灣高鐵說明如下：

1.本公司與交通部訂有「台灣南北高速鐵路興建營運合約」（下稱「興建營運合約」）作為雙方行使權利/義務之規範，其中明訂簽約後即應成立「協調委員會」，用以解決任一方履約時之爭議事項與未盡事宜，換言之「協調委員會」原即為合約中常設性之爭議協調組織。

2. 本公司前已多次向交通部請求，就業已發生合約文字解釋疑義與涉及合約未盡事宜等爭議進行協商，其中包括：可列入C2票價因子之優惠項目，及平穩專戶動支範圍/申請程序等事項，盼尋求解決歧見，惟迄今雙方仍未能有共識。因此，本公司依合約機制，積極研議尋求「協調委員會」協助解決爭議，並依董事決議續處，以落實公司治理並維護股東權益。

3. 高鐵票價計算公式於2015年財務解決方案後，依雙方合約機制即已將法定及行銷優惠均納入交叉補貼機制。本公司僅就票價計算C2因子項目與交通部進行協調以釐清疑義，實為確保公司未來可因應市場變化，自主規劃多元、彈性之行銷優惠方案，以符合旅客需求。

4. 依「興建營運合約」有關平穩專戶動支方式規定，動支事由包括：「票價優待或調降票價」、「辦理台灣南北高速鐵路相關建設」及「配合政府政策」等三項，惟目前交通部僅依「配合政府政策」一項，即將專戶內之款項全額挹注鐵道發展基金，無疑形同排除另兩項動支事由之適用。因此，本公司就興建營運合約所稱「配合政府政策」之適用範圍與交通部協調解釋，以釐清合約中之未盡事宜。

5. 台灣高鐵為上市公司，經理部門各項作為均依循公司治理程序進行，本案為董事會中報告議案，是依據經理人忠實義務，並兼顧各方利害關係人權益，依合約規定所進行爭議處置，除了希望董事予以支持外，歡迎董事於董事會中充分表達意見，共同落實良好公司治理。