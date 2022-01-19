LINE台灣第六屆開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2022」19日登場，首次透過LINE MUSIC LIVE以線上直播形式舉辦，而針對近期很夯的元宇宙，LINE公開LINE Global NFT Market「DOSI」的開發計畫，預告今年第一季上線，正式宣布LINE生態系進入元宇宙紀元。

LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，綜觀去（2021）年，全球疫情持續延燒，民眾日常生活對數位服務的依賴性提升，此現象反映在台灣，LINE官方帳號的數量較去年成長18％，開啟API功能的官方帳號更是成長了154％。

用戶習慣改變，影音相關應用的成長尤為顯著，特別是視訊通話更大幅成長261％。疫情期間的外出限制帶動了線上購物的龐大需求，LINE台灣工程團隊依照在地消費者使用體驗，為營造台灣夜市叫賣時的熱鬧氛圍，擴充全新「+1」功能，上線不到半年便舉辦超過1000場購物直播，互動率超過5成。

此外，用戶收視行為移轉至行動裝置，LINE TODAY持續優化影音內容使用體驗及直播內容播放器，擴充解析度至1080P，搭配高流量系統架構設計，以提供超過百萬位用戶同時順暢使用，於金曲、金鐘、金馬三大獎項的直播可見一斑。

而LINE MUSIC LIVE平台更於去年下半年起開啟線上收費式直播服務，與各大展演單位合作，本屆大會亦首次運用LINE MUSIC LIVE進行全議程直播，特別邀請創作歌手9m88壓軸演唱，與會者將充分感受線上演唱會視覺音效震撼。

針對區塊鏈部分，LINE投入區塊鏈領域多年，繼去年6月在日本發表NFT Market，本屆開發者大會更預告LINE旗下區塊鏈暨NFT子公司LINE NEXT所打造的Global NFT Market—DOSI，將於今年第一季正式上線，目前已開始接受企業和客戶的預約註冊。

DOSI的命名語源來自韓文的「都市」，象徵全世界創作者、企業和粉絲們皆能自行打造虛擬經濟圈。DOSI支援8種語言、於全球180個國家推出。在DOSI平台上，國際企業和創作者可輕鬆構建NFT品牌商店和全球社群，亦能獲得NFT製作和全球行銷支援項目。

另外，透過NFT專用錢包，一般用戶得以使用信用卡、數位支付或以太幣、比特幣、LINK等多種加密貨幣來進行交易以及參加社群活動。

DOSI推出的服務預計將包含DOSI Store、DOSI Wallet和DOSI Support。DOSI Store提供企業品牌利用模板或API快速打造自己的NFT品牌市場、自由鑄造NFT。DOSI Wallet則與社群平台結合，用戶可利用其參與元宇宙的各項活動，首季將優先支援信用卡支付。DOSI Support則由LINE的技術與行銷團隊支援，提供企業主技術及產品面的服務，協助企業主優化其NFT商店的規劃與營運。