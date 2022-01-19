大德國小19日舉辦小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動，10位小朋友架式十足。（陳淑娥攝）

大德國小19日舉辦小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動。（陳淑娥攝）

大德國小19日舉辦小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動。（陳淑娥攝）

農曆年將屆，各地辦起書法名家春聯揮毫活動，台中市梧棲區大德國小19日舉辦小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動， 10位小朋友架式十足，其中年紀最小的書法家只有二年級，吸引校內師生排隊領吉字，半個小時就送出500張。

大德國小學生近期參加台中市大雅地區春聯揮毫比賽，各組均榮獲佳績，為讓全校師生也能分享獲獎喜悅，經學校老師提議下，今日上午10時至10時30分，在校內舉辦小書法家快閃揮毫贈字活動，吸引校內師生排隊領吉字。

此次活動，小書法家由六級年黃彥晨、李芝㚬、陳羿涵，五年級邱彥瑀、張峪慎，四年級曹宸瑋、林煜軒、謝宛芯，三年級陳羿涵，二年級王允迦等10位，各自寫吉字斗方春聯，由於時間為快閃揮毫僅30分鐘，師生爭相排隊領取各小書法家的作品。

大德國小推動書法教育向下扎根，在校長張秀娟支持下，學生利用早、午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，其中六年級黃彥晨不僅是去年全國語文競賽小生組榮獲特優，這兩年南爭北討參加各地舉辦全國書法比賽均能獲前三名成績；五年級邱彥瑀也曾獲全國書法比賽優選名次、四年級曹辰瑋從三年級開始參加全國學美展及各地全國書法比賽，亦獲得前三名佳績。

三年級陳羿涵除了獲得校外各書法比賽前三名外，去年參加台中市推動書法與美感教育師生硬筆書法比賽國小二年級組特優；此外，二年級王允迦雖剛學書法不久，仍努力練習，參加此次快閃揮毫活動。