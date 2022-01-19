飼主未妥善照顧毛孩，導致母狗骨瘦如柴，身上滿布壁蝨。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府獲報後，由環保局與家畜所分工派遣消毒車進行大消毒，才避免壁蝨危害。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府獲報後，由環保局與家畜所分工派遣消毒車進行大消毒，才避免壁蝨危害。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉黃姓男子養了一隻母狗，日前母狗懷孕產下7隻小狗，黃男將其中1隻幼犬送養，卻因疏於照顧，母狗和小狗陸續暴斃，但黃男卻棄狗屍不顧，導致壁蝨爬到周邊道路，嚴重影響附近居民居住環境，經嘉義縣家畜疾病防治所查訪，發現黃姓飼主違反動物保護法，函請嘉義縣警察局水上分局究辦。

家畜所長林珮如指出，去年底有民眾通報，水上鄉民生社區一戶民宅所飼養的母犬與幼犬生活環境髒亂，糞便未清理傳出惡臭，經派員查證，發現黃男所飼養的犬隻未絕育、未完成晶片寵物登記與未注射狂犬病疫苗，當場要求飼主限期改善並列管複查。

沒想到限期改善期間，家畜所又接獲民眾通報，指母狗已死亡，但飼主放任屍體在原地發臭腐爛，多日未處理，導致壁蝨向外擴散，影響周邊道路及社區環境衛生，並陸續向縣議員林緗亭陳情，縣府獲報後，由環保局與家畜所分工派遣消毒車進行大消毒，才避免壁蝨危害。

林珮如說，該名經家畜所要求限期改善仍不作為，導致犬隻死亡後又未積極妥善處理屍體而衍生後續環境衛生問題，已涉嫌違反第25條故意致動物重要器官功能喪失死亡等刑罰規定，已函請水上分局企偵辦，並呼籲民眾不得任意傷害動物，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，將移送法辦。