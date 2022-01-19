國民黨立委蔣萬安。（本報資料照片）

國民黨立委蔣萬安備戰台北市長鴨子划水好一陣子，據悉，蔣萬安昨天和今天接連宴請藍營名嘴餐敘，昨天蔣在會中透露將在農曆年後，黨中央提名辦法明朗後，宣布參選台北市長，屆時除了公布競選團隊架構、發言人團隊外，更會正面回應蔣家議題。

據了解，蔣萬安昨天在台北市大三元飯店宴請藍營名嘴，會中聚焦討論台灣政情與北市選情，也討論到如何面對蔣家的歷史功過，蔣萬安則在會中強調，他對蔣家歷史很感興趣也有研究，曾看過故總統蔣中正日記，他心中已有些想法，同時對中正紀念堂的未來規劃也有想法，會直球面對蔣家議題。

由台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建、營運的「經國七海文化園區」，將在本周六正式開幕，蔡英文總統將親臨出席，前總統馬英九、前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、前市長郝龍斌等人都受邀，蔣萬安是否出席備受關注，目前尚未確定。

據悉，迎戰年底台北市長，蔣萬安展現信心，透露規劃在2022縣市長提名辦法出爐後，對外正式宣布參選，如今台北市副市長黃珊珊角逐態勢明朗，但民進黨人選未定，會中蔣萬安不斷探詢民進黨人選，最大變數就是民進黨出奇兵。