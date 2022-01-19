大陸央視新聞19日報導，為了防控境外物品攜帶病毒入境，中國國務院聯防聯控機制曾多次發布文件，要求各口岸對進口郵件和貨物全面消毒，希望在關口攔截被汙染的物品。口岸消殺，快件公司也會消殺，但現實中還是出現了進口水果、國際郵件核酸檢測陽性的案例。中國疾控中心消毒學首席專家張流波指出，轉運過程中，在特定條件下，有些新冠病毒不會死亡，貨品就會具有傳染性，而且不僅會汙染郵件包裝，也會汙染內部貨品。

張流波表示，目前國際上新冠疫情大流行的態勢仍在持續，進入到中國的郵件和貨物，存在被新冠病毒汙染的可能性。一些病毒在轉運過程中可能會逐漸死掉，但在特定條件下，有些病毒不會死亡，貨品就會具有傳染性，出現傳播風險。

張流波說，假設在國外物品上汙染的新冠病毒量比較大，同時轉運工人一咳嗽，一噴嚏，可能唾液、痰液上面有機物比較多，對病毒有比較好的保護作用。再加上現在北半球是冬天，病毒存活的時間就會長很多。如果再經過空運，時間又短，這個時候我們在接觸到這些貨品的時候，接觸到這些包裝表面的時候，就可能存在著感染風險。

此外，專家還介紹，新冠病毒不僅會汙染郵件的包裝，也會汙染內部的貨品。此次快遞行業相關人員沒有最先發病，說明對郵件表面的防護和消毒效果是好的，但對包裝裡面的貨品出現傳播風險要引起高度重視。