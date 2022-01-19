美國商會今年針對台灣經濟前景、公司在台獲利、員工聘僱、法規、疫情、中美競爭、與其他國家關係、能源等面向，對旗下會員企業之高階經理人進行景氣調查問卷並發布調查報告。高達87%受訪美商對於台灣未來12個月的經濟表現表示信心，並有創下新高的90%受訪者表示對其所屬企業或機構未來12個月的營收成長具有信心。對於此份調查報告，國發會指欣見相關正向結果，並將持續積極推動相關政策。

該報告指出，即使台灣在2021年中經歷國內COVID-19疫情升溫，美國商會會員對台灣經濟表現及商業環境前景的信心仍不減反增，受調查美商逾8成企業領袖對台灣今年及未來3年經濟前景抱持樂觀態度，且有高達90%企業高階經理人看好今年及未來3年之公司營收成長，其中部分受訪者預測全球對台灣電子產品及半導體的需求將持續。

該份報告並指出有近5成受訪企業預期今年將擴大徵才，國發會對此表示歡迎，並將持續精進完善攬才法規，擴大吸引及留用僑外人力，以補充人力缺口；另有關逾65%受訪者支持台灣與美國談判達成雙邊貿易協定，更有62%支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)一節，我國已於2021年9月22日正式申請加入CPTPP，目前政府已完成9項法案修法、更新影響評估，將持續推動所餘法案修法、對內溝通及對外遊說，積極爭取加入CPTPP。

國發會於昨(18)日召開農曆年終記者會，國發會主委龔明鑫表示2021年GDP成長率可達6.09%，創11年新高，IMF更預估台灣將在2023年重返世界20大經濟體，經濟成長進一步帶動薪資提升，在政府帶頭調漲公務員薪資下，產業界亦紛紛調薪。展望今年，國發會將經濟成長率目標設定在4.25-4.6%，將透過「投資持續加碼」、「消費維持動能」、「出口穩定擴大」等面向持續努力。