安溥昨晚在演唱會上宣布恢復單身。（聯成娛樂提供）

張懸（安溥）18日下午與動畫導演蘇柏維到戶政事務所辦理離婚，她晚上在「曾經與你相遇-安溥Anpu」演唱會上，公開宣布恢復單身！兩人在2019年8月8日登記結婚，育有2歲兒。安溥特別在台上感謝前夫：「全華人世界最了不起的男人就是我的前夫，跟我結婚是很勇敢的一件事，(對他)除了感激、還是感激。」

安溥恢單第一晚沒去酒吧狂歡，而是趕著回家陪孩子入睡，她一肩擔起監護權，透露自己與前夫離婚後與孩子之間的相處溝通並不會特別引導，「但生活上的變動都有用孩子還能聽懂的話語去說明，孩子身邊親近的人都還在，大家看待的方式也都很開明溫和，而且孩子跟爸爸和親人都很親，所以以生活環境來說目前還算穩定。」

被問及離婚原因，安溥表示：「應該是人生觀與經營婚姻的方式不同，而也在雙方都很真心盡力的情況下理解到磨合與磨耗的差別，所以讓舊有的關係先能有個結束，再看彼此的人生跟各自的成長能帶我們再去體會什麼。」

四十歲的安溥離婚後最想做的兩件事，是染頭髮跟過年後想去看心理諮商師。她說：「我想了很久，我離婚的第一件事情，是染頭髮，我已經染了。然後我想試試在過完年後去看心理諮詢師，我想推銷這個觀念在自己還在身心正常的狀態下，去檢視一下自己的身心靈健康。就像沒事去打皮秒，去做臉，每年給自己一兩個額度。」安溥說，這也是她送給孩子的禮物，因為這樣才能當個身心健康的媽媽。