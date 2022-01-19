漢神百貨週年慶於2021年底圓滿達標落幕，眾所矚目的「探索夢遊生活總抽獎」特獎，市價156萬Mercedes-Benz A180由漢神的忠實顧客郭小姐幸運中獎。在贈獎儀式上，郭小姐親自到現場從漢神百貨主管手中領取這110萬分之一的好運氣。

平常是家庭主婦的郭小姐表示，自己是漢神百貨的常客，這次趁著週年慶在精品專櫃消費，沒想到竟然幸運抽中人人欣羨百萬名車大獎，在得知中獎消息當下全家都感到不可思議、並懷疑自己是不是在作夢，隔天還親自到漢神百貨做確認，直呼這真的是人生中收過最大的一筆過年紅包，並準備了巧克力送給工作人員讓大家一起沾沾喜氣過好年。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，為了回饋長期支持漢神的消費者，每年週年慶都會送出百萬名車，2021年則大方祭出市價156萬的 Mercedes-Benz A 180汽車做為總抽獎的特獎，同時搭配瑞典家電和知名飯店住宿券等獎項，為期33天的總抽獎活動檔期中一共兌出110萬餘組的抽獎號碼，對於平常沒有什麼偏財運的郭小姐來說，只憑一筆的消費就能抽中這110萬分之一的大獎，這強大的好運真是羨煞眾人。另外，漢神百貨持續在企業社會責任上不遺餘力，週年慶期間特別與知名貝果品牌Miopane聯手推出『讓愛加貝 攜手做公益』活動，漢神並捐出10萬元給中華基督教救助協會推行的『1919陪讀計劃』，連續兩年以實際行動幫助社會上貧困、單親或是親人無力撫養的小朋友，讓他們不再孤單無助。

配合即將到來的農曆春節及台灣燈會，漢神百貨也準備了各種優惠活動及回饋，1/27(四)~1/30(日)及2/10(四)~2/13(日)全館滿6千送3百，4F/B1F名品珠寶滿1萬送5百及1F/2F/3F精品滿2萬送1千；1/20(四)~1/30(日)更推出漢神好運瓏虎哩開運袋預購，2/1(二)大年初一當日11：00販售至14:00，現場將抽出現金5.5萬元及iPhone13 mini、iPAD等獎項，歡迎大家新春假期來漢神百貨開心走春，歡喜拿大獎過好年。