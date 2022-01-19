據上海證監局最新資料顯示，2021年上海地區證券交易額突破人民幣（下同）283兆元，創歷史新高，並連續4年位列全國第一。分析指，這代表上海資本市場的蓬勃發展，以及服務實體經濟不斷提升。

上證報中國證券網19日報導，直接融資保持良好發展。上海2021年新增上市公司50家，上市公司總數達到390家，位居全國第五。全年資本市場為上海市各類企業提供融資6427億元，年增長6％。

上海新增科創板上市公司22家，IPO募資418億元。在上海證監局新增的120家輔導備案企業中，有將近一半的企業（57家）擬在科創板上市。

報導指出，上海現有證券公司31家、期貨公司35家、基金管理公司61家、私募基金管理人4529家，數量穩居全國首位。這些證券期貨經營機構經營表現亮眼，向上海市繳納各類稅款年增長25％。

近期，私募股權和創業投資份額轉讓試點在滬落地，上海資本市場金融科技創新試點已進入項目申報遴選階段。摩根大通完成股權轉讓成為全國首家外資全資控股證券公司，全國首家外商獨資公募基金管理公司貝萊德基金正式開業。

機構產品業務創新活躍，首批9家公募REITs、首批9只雙創50ETF中，上海機構均佔據三分之一，2家證券公司被納入帳戶管理功能優化試點。此外，上海還新增了15家證券基金經營機構取得基金投顧業務試點資格，數量居全國首位。